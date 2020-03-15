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В Москве трое пациентов получили первые отрицательные тесты на SARS-CoV-2

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Еще у трех заразившихся коронавирусом в Москве получен отрицательный результат теста, что может быть показателем выздоровления. Об этом заявила агентству «Москва» заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 15 марта

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«Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку. Остальные также пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку — наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное», — сказала она.

По словам чиновницы, при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным фиксируется полное выздоровление пациента, после чего его выписывают из стационара.

Ракова отметила, что пациенты лечатся в медицинском комплексе в Коммунарке и в первой и второй инфекционных больницах.

Еще один заразившийся, ребенок, находится в больнице имени Башляевой. Однако он является только носителем вируса. Врачи утверждают, что ребенок чувствует себя хорошо, активный и у него хороший аппетит. В больнице он находится с мамой, у которой не подтвердился коронавирус.

Ранее в воскресенье в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один — в Тюменской области.

Накануне было известно о 59 заболевших. Отмечалось, что в Москве болеют 33 человека.

Как заявлял врач-инфекционист Илья Ковалев больницы в Коммунарке, после карантина по SARS-CoV-2 выписали 52 пациентов.

Ранее 13 марта Ракова рассказала о более 13 тыс. москвичей, заявивших о своей самоизоляции на 14 дней из-за коронавируса. В Москве с 10 марта запрещено проведение мероприятий более чем на 5 тыс. человек и введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции.

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