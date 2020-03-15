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В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ 15 марта врач-инфекционист Илья Ковалев, который работает в медучреждении.

«Они выздоровели, или у них не было коронавируса. У некоторых были какие-либо другие вирусные инфекции», — сказал инфекционист, добавив, что людей пролечили в больнице.

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Ковалев отметил, что лечение гриппа и коронавируса проводится разными препаратами.

Врач рассказал, что перед выпиской пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию у него три раза берут анализы — на первый, третий и десятый день. Человека выписывают только после получения трех отрицательных результатов. «У всех есть документы на руках. Больничный на срок пребывания дается. Каждый находится в индивидуальном боксе», — сказал он.

В настоящий момент в больничном комплексе в Коммунарке находятся 312 пациентов, из которых коронавирус подтвердили у 17 человек, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Нет ни одного пациента в критическом состоянии.

Накануне в оперативном штабе по коронавирусу сообщили о девяти новых случаях заражения SARS-CoV-2 в столице. Общее число зараженных в городе достигло 33 человек, всего по России — 59 инфицированных.

За день до этого вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции на 14 дней из-за коронавируса. 10 марта столичный градоначальник Собянин запретил проведение мероприятий в городе более чем на 5 тыс. человек. За несколько дней до этого он ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции. Позже премьер-министр Михаил Мишустин создал координационный совет по борьбе с вирусом.

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