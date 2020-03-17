Названы скрытые разносчики коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что у многих детей коронавирус протекает бессимптомно или очень слабо выражен. Это делает детей фактически скрытыми разносчиками опасной инфекции, пишет MedicalXpress.

Так, специалисты детского центра в китайском Гуанчжоу исследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где фиксировались случаи заражения COVID-19.

Все несовершеннолетние сдали анализы, выяснилось, что всего 10 (1,3%) были инфицированы.

При этом ни у одного их них не было серьезных симптомов. У семи была лихорадка и температура 39, но больше никаких признаков болезни – ни боли в мышцах, ни слабости, ни затрудненного дыхания, как у взрослых.

При этом осложнений в виде пневмонии также ни у одного ребенка не обнаружено.

Все это делает детей потенциально опасными для взрослой категории населения, более уязвимой перед коронавирусом.

При этом быть носителями дети могут довольно долго. Как оказалось, после выздоровления мазки из горла и носа показывал отсутствие COVID-19, а вот анализ кала выдавал, что вирус все еще в организме.

Ученые полагают, что детей следует дольше содержать в карантине.

По данным на 17 марта, всего в мире заразились более 182 212 человек, вылечились 78 340 пациентов, а умерли 7140.

В начале марта Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Оказалось, что реже всех заболевают дети и подростки. На категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.