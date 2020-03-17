Число зараженных коронавирусом в США достигло 4287

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США составило 4287. Об этом 16 марта сообщил сайт университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

Согласно обнародованным данным, 17 пациентов больниц с положительными результатами на пневмонию COVID-19 выздоровели и были выписаны, а 74 человека скончались от последствий заражения.

Ранее в этот же день американский президент Дональд Трамп отметил возможность продления пандемии коронавируса в США до августа.

15 марта в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич) были введены специальные меры по контролю коронавирусной инфекции. Отмечается, что был ужесточен контроль за ценами на товары первой необходимости и за посетителями общественных развлекательных заведений. Также в силу вступил запрет на посещение пляжей. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

В США с 13 марта действует режим ЧС. До этого Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса выделить на эти цели $8,5 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.