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Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, на брифинге с журналистами в Белом доме.

«Если мы будем действительно упорно и хорошо работать в части не только сокращения количества смертей, но и в других направлениях, люди говорят об июле. Я думаю, это будет такой период времени, это к этому времени рассосется... Посмотрим, но я думаю, июль-август. А может, и дольше», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что введения общенационального карантина в стране не планируется, однако на данный момент решается ситуация в отдельных районах с неблагополучной обстановкой из-за случаев заражения коронавирусом. Он также добавил, что граждане должны воздержаться от походов в общественные места и ограничить свои передвижения по территории страны.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм выпустила заявление об отмене пасхальных мероприятий для детей, традиционно проводимых каждый год в официальной резиденции американского президента.

С 13 марта в США действует режим ЧС. До этого Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса выделить на эти цели $8,5 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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