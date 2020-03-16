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Белый дом отменил мероприятия к Пасхе из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Белый дом отменил традиционные пасхальные мероприятия для детей — катание яиц — из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своем Twitter 16 марта.

Такое решение она назвала мерой предосторожности на фоне объявленного по всей стране режима ЧС. К посту прикреплен документ офиса первой леди Меланьи Трамп.

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«Здоровье и безопасность всех американцев является главным приоритетом, особенно сейчас. Я глубоко сожалею об отмене, но мы вынуждены принимать трудные решения, чтобы обеспечить здоровье нации в будущем», — приводятся слова супруги президента США.

Меланья Трамп призвала прислушиваться к рекомендациям властей по профилактике заболевания. Так, гражданам рекомендовано чаще мыть руки, соблюдать дистанцию при общении с другими людьми, по возможности, работать из дома и ограничить передвижение, пишет Fox News.

По данным центра биомедицинских исследований университета Джонса Хопкинса на 16 марта, в США подтвердились более 3,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 69 человек скончались.

В США действует режим ЧС с 13 марта. До этого американский президент Дональд Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса выделить на эти цели $8,5 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

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