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США сократили масштаб учений Defender Europe 2020 из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Вооруженные силы США прервали переброску военных на учения Defender Europe 2020 из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 16 марта, сообщении на официальной странице Европейского командования ВС США в Facebook.

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«В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились», — отмечается в сообщении.

Учения НАТО Defender Europe 2020 стартовали 29 февраля в Польше. Отмечалось, что это американские учения дивизионного уровня, основная цель которых заключалась в проверке способности армии США к переброске сухопутных сил в порты на восточном побережье и Европе. Сами учения должны пройти на территории нескольких европейских стран в апреле-мае вдоль западной границы России, передает «Газета.ru».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились 181 290 человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7128 человек.

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