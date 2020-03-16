Украина попросила Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину

Власти Украины просят Польшу открыть через границу Шегини — Медыка пеший пункт пропуска, чтобы украинцы смогли вернуться на родину. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что Киев в данным момент ведет диалог с Варшавой, но «ответа пока нет», передает «Газета.ru». Также подчеркивается, что те украинцы, которые планировали пересечь границу пешком, перенаправляются на другие КПП.

Ранее в этот день СМИ рассказали о том, что на украинско-польской границе из-за украинских гастарбайтеров образовались многокилометровые очереди. Сообщалось, что множество автомобилистов и пешеходов уже больше суток не могут попасть на Украину. По данным издания Страна.ua, границу начали брать штурмом.

В ночь на 15 марта Варшава закрыла государственную границу, оставив для граждан Украины возможность проезда только через три пункта — Дорогуск–Ягодин, Корчова–Краковец и Гребенне–Рава Русская. Отмечалось, что те, у кого нет автомобиля и кому не хватило мест в автобусах, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове, и просят подвезти их у водителей. Среди них есть люди с детьми.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7071 человек.