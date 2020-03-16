Прямой эфир
Сюжет:

Украина попросила Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину

0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины просят Польшу открыть через границу Шегини — Медыка пеший пункт пропуска, чтобы украинцы смогли вернуться на родину. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Осторожно, страны закрываются: как коронавирус меняет жизнь по всему миру
Страны Шенгена закрывают въезд, в Израиле отложили суд над премьером, а в США свернули предвыборные ралли

Министр иностранных дел отметил, что Киев в данным момент ведет диалог с Варшавой, но «ответа пока нет», передает «Газета.ru». Также подчеркивается, что те украинцы, которые планировали пересечь границу пешком, перенаправляются на другие КПП.

Ранее в этот день СМИ рассказали о том, что на украинско-польской границе из-за украинских гастарбайтеров образовались многокилометровые очереди. Сообщалось, что множество автомобилистов и пешеходов уже больше суток не могут попасть на Украину. По данным издания Страна.ua, границу начали брать штурмом.

В ночь на 15 марта Варшава закрыла государственную границу, оставив для граждан Украины возможность проезда только через три пункта — Дорогуск–Ягодин, Корчова–Краковец и Гребенне–Рава Русская. Отмечалось, что те, у кого нет автомобиля и кому не хватило мест в автобусах, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове, и просят подвезти их у водителей. Среди них есть люди с детьми.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7071 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский потребовал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях
Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020