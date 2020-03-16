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СМИ рассказали об огромных очередях на границе Украины и Польши

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Фото: TASS/Imago/Jakub Morkowski
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Многокилометровые очереди образовались на украинско-польской границе из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Страна.ua.

Отмечается, что множество автомобилистов и пешеходов уже больше суток не могут попасть на Украину. По данным издания, границу уже берут штурмом. Ситуация усугубилась двумя факторами. Сначала в Польше из-за карантина в связи с коронавирусом COVID-19 начали массово закрываться предприятия. Работавшие там украинцы начали массово возвращаться домой.

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Затем в ночь на 15 марта Варшава закрыла государственную границу, оставив для граждан Украины возможность проезда только через три пункта — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская Отмечается, что те, у кого нет автомобиля и кому не хватило мест в автобусах, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове, и просят подвезти их у водителей. Среди них есть люди с детьми.

Ранее, 13 марта, польское правительство приняло решение закрыть границы страны, чтобы противодействовать распространению коронавируса. С полуночи воскресенья, 15 марта, приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки и железнодорожное сообщение.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

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