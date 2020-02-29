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Учения НАТО Defender Europe стартовали в Польше

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Фото: eur.army.mil/Sgt. Megan Zander
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Крупнейшие за последние годы учения НАТО Defender Europe стартовали в Польше. Об этом 29 февраля сообщил министр национальной безопасности этой страны Мариуш Блащак в Twitter.

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«Мы начали самые большие за последние годы учения Defender Europe 2020. В них примут участие около 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые солдаты армии США уже перешли границу Польши», — написал он.

В Аналитическом бюллетене правительственного центра безопасности Польши говорится, что Defender Europe 2020 будут американскими учениями дивизионного уровня, основной целью которых будет проверка способности армии США к переброске сухопутных сил в порты на восточном побережье и Европе.

4 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО. Он отметил, что с учетом количество американских войск и техники, которые будут переброшены в Европе, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны России.

Ранее, в декабре 2019 года, стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения намечены на весну.

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