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В МИДе прокомментировали учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия не приветствует учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе. Об этом 12 декабря заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, учения не имеют никакого отношения к укреплению безопасности в регионе. «Смысл этих учений нам абсолютно понятен», — цитирует дипломата ТАСС. По его словам, главным элементом учений Defender Europe станет доставка подкрепления американских сил в Европу для того, чтобы «противостоять противнику».

«Это пустая трата ресурсов и создание дополнительных разделительных линий», — подчеркнул замминистра.

Ранее в декабре стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения намечены на весну.

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