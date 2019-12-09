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В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил глава Генштаба вооруженных сил республики Олег Белоконев, сообщает «Наша Нива».

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По его словам, в настоящее время Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом относительно формата военных маневров, передает НСН. При этом в Минске подчеркнули, что в НАТО должны осознавать, что учения можно будет назвать успешными только при условии понимания, что Белоруссия является союзником России.

Также сообщается, что вопрос отправки в Ливан белорусских миротворцев обсуждался во время встречи с начальником Генштаба вооруженных сил Италии Энцо Веччиарелли.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет работу с Белоруссией по вопросам «транспарентности и снижения рисков». Он также призвал Минск не беспокоиться из-за учений НАТО у границ государства, пишет RT.

22 ноября заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что американские танки вблизи от границ Белоруссии даже на время учений будут источником слухов и нагнетания напряженности.

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