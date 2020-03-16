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США предупредили Китай о новой волне заражения коронавирусом

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Вторая волна коронавируса может начаться в Китае после того, как страна отменит карантин. Такое мнение высказал глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

По его словам, успех КНР в борьбе с распространением заболевания связан с тем, что «Китай просто закрыл страну».

«По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна (заболевания). Надеюсь, этого не будет», — заявил Фаучи в эфире телеканала ABC.

Говоря о перспективах пандемии в США, эксперт отметил, что она может продлиться от нескольких недель до несколько месяцев, что главным образом зависит от «эффективности мер по контролю» над распространением заболевания.

Ранее в воскресенье кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует бессилие нынешней системы здравоохранения страны.

13 марта, президент США Дональд Трамп, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции, объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Глава Белого дома заявил о выделении $50 млрд штатам на борьбу с эпидемией.

По последним данным в стране было выявлено уже 3777 заболевших. Зарегистрировано 69 смертей, 42 из которых — в северо-западном штате Вашингтон.

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