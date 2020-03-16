Сандерс заявил о бессилии системы здравоохранения США перед коронавирусом

Пандемия коронавируса демонстрирует бессилие нынешней системы здравоохранения США, заявил кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс во время теледебатов со своим оппонентом из Демократической партии Джо Байденом. Трансляция велась на канале CNN.

По мнению Сандерса, проблема заключается в отсутствии единой системы медицинской страховки, которая могла бы гарантировать помощь каждому гражданину страны.

«Пандемия коронавируса демонстрирует невероятную слабость и бессилие нашей нынешней системы здравоохранения. Мы единственная крупная страна, которая не гарантирует медицинскую помощь всем нашим людям», — написал он в Twitter.

Во время дебатов Сандерс заявил, что в стране каждый год умирает по 60 тыс. человек, которые не могут вовремя попасть к врачу. И это в отсутствии эпидемии. «Кризис (с коронавирусом) только усугубляет ситуацию», — резюмировал 78-летний сенатор.

13 марта, президент США Дональд Трамп, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции, объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Глава Белого дома заявил о выделении $50 млрд штатам на борьбу с эпидемией.



По последним данным в стране было выявлено уже 3777 заболевших. Зарегистрировано 69 смертей, 42 из которых — в северо-западном штате Вашингтон.