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Посольство России в США временно прекращает прием граждан

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Фото: TASS/Imago
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С 16 марта приостанавливается прием граждан в консульском отделе посольства России в Вашингтоне в связи с резким ухудшением ситуации с COVID-19, об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

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В заявлении говорится о невозможности из-за большого количества заболевших обеспечить безопасность здоровья посетителей. В связи с возникшей ситуацией «16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг».

Российские дипломаты отметили, что после восстановления штатного режима консульского отдела прием граждан, записавшихся на прием до 16 марта, будет вестись в приоритетном порядке.

В ряде американских штатов ужесточается контроль за ценами на товары первой необходимости и продовольствие и за количеством посетителей баров, также закрывают пляжи в рамках борьбы с коронавирусом. Такие меры приняты в воскресенье, 15 марта, в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич).

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в стране в связи с эпидемией в мире коронавируса. До этого он перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с COVID-19 и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

По официальным данным, число случаев заражения новым коронавирусом на воскресенье, 15 марта, увеличилось в США до 3799, умерли 69 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

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