Большого не будет: кто испугался вируса, а кто на нем заработал

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения на территории Москвы массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Документ действует до 10 апреля и означает приостановку работы большинства театров, концертных и кинозалов. С 10 марта порог количества зрителей составлял 5 тыс., и это стало причиной отмены светских кинопремьер, Московской недели моды и целого ряда концертов. Впрочем, к предписаниям, как оказалось, прислушались не все. «Известия» проверили, как исполнялось распоряжение мэра, и составили список грядущих отмен.

Большой на каникулах

Один из главных пострадавших от коронавируса — Большой театр. Его Историческая сцена вмещает 1768 человек, Новая — 879. Кроме того, зрителей принимает Бетховенский зал и Камерная сцена Театра Покровского. До 10 апреля на трех площадках было запланировано более 50 представлений, включаю премьерный вечер одноактных балетов, показы спектаклей фестиваля «Золотой маски» и гастроли Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана.

— Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра, — сообщила «Известиям» пресс-атташе театра Катерина Новикова. — Никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут.

Она также отметила, что отменяются приезды всех зарубежных и российских исполнителей, однако репетиционный процесс будет продолжен, хотя и перестроен. Репетиции планируют проводить таким образом, чтобы в зале единовременно находилось не более 50 человек.

Что касается приобретенных билетов, порядок их возврата театр объявит 17 марта.

Люблю Гару

До выхода указа культурная жизнь столицы проходила в относительно свободном режиме. Одна их крупнейших концертных площадок Москвы — Кремлевский дворец с залом вместимостью 6 тыс. зрителей — деликатно предлагала в случае необходимости сдать билеты обратно в кассу. Тех, кто перестраховался и отказался от похода, — единицы, большинство же даже в разгар пандемии продолжало тянуться к прекрасному. Билеты на концерт французского певца Гару разлетелись как горячие пирожки. По официальным данным, порог в 5 тыс. нарушен не был.

— А как вы будете отсчитывать 5 тыс. пришедших? Опоздавшая тысяча человек рискует не попасть на концерт? — поинтересовались «Известия» у сотрудников БКЗ.

— Мы своих планов не отменяем. Все, кто купил билеты, попадут на концерт. Не переживайте, всё будет хорошо, — решительно отрезала билетерша.

О ком побеспокоилось руководство площадки, так это о своих сотрудниках — они сканировали билетные штрихкоды в специальной униформе и в масках на пол-лица.

На выступлении Гару был аншлаг. Артиста завалили букетами и подарками. Певец, поначалу посылавший воздушные поцелуи поклонницам, уже через две песни вовсю жал им руки, а некоторых даже горячо целовал. Нос от заграничного гостя, прибывшего в столицу с Украины, никто не воротил.

— Прикоснуться к кумиру — это же настоящий праздник! Какой там вирус? Если бы Гару болел, не стал бы выступать. А о его поцелуе я буду потом внукам рассказывать, — рассказала «Известиям» одна из восторженных поклонниц певца.

Масочный бизнес

Не всем площадкам удалось обойти запреты. Пострадала, например, «ВТБ Арена», зал которой вмещает 14 тыс. зрителей. На 15 марта там был запланирован концерт группы Lindemann, на который продали 10 тыс. билетов. Разговоры уже шли об отмене выступления, но продюсер вместе с менеджментом коллектива нашли выход. Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн согласился дать два концерта в Москве — по 5 тыс. людей на каждом.

В результате одно выступление прошло в 15, а второе в 19 часов. Те, у кого было место на высоких трибунах, смогли бесплатно обменять его в кассах на более удобное. К тому же артисты пообещали позаботиться о зрителях и запустить в продажу защитные маски. Слово сдержали — маски были черные, эпатажные, в стиле Тилля Линдеманна. Правда, стоили они немало — 2 тыс. рублей за штуку. Но запас модных аксессуаров от кумира разлетелся за 20 минут.

А вот концерт группы «Чайф» из-за запретов всё-таки пришлось перенести — с изначально обозначенного 20 марта аж на 30 октября. По словам продюсера коллектива Дмитрия Гройсмана, обсуждались самые разные варианты, в том числе и тот, к которому прибегнул Линдеманн.

— Концерт Тилля был в воскресенье, зрители могли пойти на это. Наш же планировался на пятницу — в три часа дня большинство зрителей работают и вряд ли смогут прийти. Поэтому решили сместить его на осень.

Говоря о финансовых потерях, Гройсман отметил, что они, конечно, есть, но пока не сильные — концерты в регионах всё еще идут по расписанию. Однако в случае изменения ситуации убытки будут серьезными.

— Если издадут указ о том, что нельзя собираться больше 100 человек, это будет удар ниже пояса, — посетовал продюсер «Чайфа» еще до новости о новом запрете.

«Не до моды»

Коронавирус внес свои коррективы и в работу российской недели моды — Mercedec-Benz fashion week. Еще в минувшую пятницу руководство Национальной палаты моды объявило о сокращении международной программы (ее пообещали перенести на следующий сезон) и ограничении количества гостей.

На входах в Манеж собирались установить систему дистанционного измерения температуры тела, увеличить количество дежурных бригад скорой медицинской помощи, и частоту санитарной обработки. Также в Манеже планировали установить более 30 диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами. Но уже к понедельнику было принято и согласовано окончательное решение — отменить модный смотр.

Впрочем, труды дизайнеров даром не пропадут — неделя пройдет виртуально. У Национальной палаты моды в этом большой опыт — они регулярно делают прямые трансляции в интернете, используя и VR, и 3D-технологии.

— Коллекции будут продемонстрированы, просто немного в другом формате, — заявил «Известиям» президент Национальной палаты моды Александр Шумский. — Мы не можем и не должны брать на себя ответственность за здоровье коллег, моделей, дизайнеров, гостей, журналистов.

«Кина не будет»

Решили не рисковать здоровьем и представители киносообщества. Первыми в жернова коронавируса угодили светские премьеры. На 16 марта в киноцентре «Октябрь» был запланирован показ фильма «Номер Один» режиссера Михаила Расходникова с Филиппом Янковским, Ксенией Собчак, Риной Гришиной, Игорем Миркурбановым и другими артистами в главных ролях. Но производящая компания решила не рисковать и отменить показ.

Следом пришла новость об отмене премьеры картины «На острие» со Светланой Ходченковой, Сергеем Пускепалисом и Стасей Милославской в главных ролях. По словам продюсера картины Елены Глинкман, светский показ никто не запрещал, однако большинство приглашенных предпочли не приходить на массовый показ.

— Живем в условиях неопределенности, — поделилась с «Известиями» Елена Гликман. — Снять кино с проката или перенести его даты? А вдруг мы этим подставим кинотеатры и зрителя? Ответов нет.

Теперь же не состоятся не только светские премьеры, но и обычные кинопоказы в залах больше 50 мест. Как действовать в этой ситуации — деятелям культуры предстоит определиться.