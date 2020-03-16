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В Москве отменили продажу билетов в транспорте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного градоначальника в понедельник, 16 марта.

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«В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств», — уточнил Собянин. Целью таких мер является противодействие распространению нового коронавируса.

По мнению мэра Москвы, подобные действия помогут снизить риски заражения водителей.

Ранее 16 марта Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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