Мишустин сравнил распространение коронавируса в России и в мире

Ситуация с распространением коронавируса в России лучше, чем в мире. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Во время осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту России Владимиру Путину показали работу сайта, где публикуется вся последняя информация о распространении инфекции как в России, так и в мире.

«Для удобства с «Яндексом» создана карта, где всё можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть — сколько, что, многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке», — передает слова Мишустина «РИА Новости».

Премьер рассказал, что на сайте есть раздел, в котором отображается статистика по 10 странам с самой неблагоприятной ситуацией. Так, в Китае замедлился суточный темп прироста умерших до 0,53%, в Италии, наоборот, вырос на 19%. В Иране и Испании прирост увеличился на 17%, в Германии — на 30%, в США — на 23%. Путин обратил внимание на то, что в Южной Корее темп прироста составляет 0%.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Пензе и Красноярске.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.