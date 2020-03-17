В Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с коронавирусом

В Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев во вторник, 17 марта.

Он заявил, что все пациенты находятся в инфекционной больнице имени Боткина. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. Вчера выписали двоих, итальянца и «контактную» женщину. Но за вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 17 марта.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.