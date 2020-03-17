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В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства региона Юрия Лапшина.

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«Мы исходим из того, что проникновение угрозы коронавируса на территорию Красноярского края неминуемо. Возможно, мы перестраховываемся, возможно, мы переоцениваем. Но мы считаем, что бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно. Даже если в этой ситуации нас будет критиковать население за излишние меры <...> Соответствующее постановление правительства принято. Со вчерашнего дня в Красноярском крае режим повышенной готовности», — сказал он.

Режим повышенной готовности 17 марта также ввели в Якутии.

Днем ранее стало известно, что у жителя Красноярска заподозрили коронавирус. Отмечается, что мужчина недавно вернулся из Австрии. 16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусной инфекцией в России.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умерли 7173 человека.

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