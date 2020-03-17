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Глава МИД Японии рассказал о влиянии коронавируса на встрече с Лавровым

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Япония и Россия согласовывают сроки следующей встречи министров иностранных дел обеих стран, ситуация с распространением коронавируса также оказывает влияние на этот процесс. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Японии Тосимицу Мотэги.

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«Довольно легко определить, что является причиной, но это факт, что согласование повестки продолжается», — сказал он, комментируя вопрос журналистов о том, связано ли отсутствие точных дат с коронавирусом.

Министр подчеркнул, что надеется на скорейшую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

15 февраля Мотэги заявил о новой фазе в японо-российских переговорах о подписании мирного договора.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умерли 7173 человека.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за притязаний Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны. В 2018 году власти двух стран договорились начать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая впоследствии была аннулирована СССР из-за подписания Токио договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

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