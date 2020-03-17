Глава МИД Японии рассказал о влиянии коронавируса на встрече с Лавровым

Япония и Россия согласовывают сроки следующей встречи министров иностранных дел обеих стран, ситуация с распространением коронавируса также оказывает влияние на этот процесс. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Довольно легко определить, что является причиной, но это факт, что согласование повестки продолжается», — сказал он, комментируя вопрос журналистов о том, связано ли отсутствие точных дат с коронавирусом.

Министр подчеркнул, что надеется на скорейшую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

15 февраля Мотэги заявил о новой фазе в японо-российских переговорах о подписании мирного договора.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умерли 7173 человека.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за притязаний Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны. В 2018 году власти двух стран договорились начать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая впоследствии была аннулирована СССР из-за подписания Токио договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.