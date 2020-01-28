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Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о Южных Курилах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД России в связи с выставкой, организованной в Токио и посвященной Южным Курилам. Об этом сообщили в российском ведомстве 28 января.

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Речь идет о выставке «Территория и суверенитет», открывшейся 21 января при поддержке японских властей. Посетителям «демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы».

В МИДе японскому дипломату указали на неоспоримость суверенитета РФ над данной территорией и подчеркнули, что подобные мероприятия противоречат договоренностям лидеров двух стран о создании позитивной атмосферы в отношениях Москвы и Токио.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за притязаний Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая впоследствии была аннулирована СССР из-за подписания Токио договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

Ранее в декабре Абэ неоднократно выражал надежду на решение данного вопроса на основе «нового подхода» и говорил о нацеленности Японии на подписание мирного договора с Россией.

27 января в МИД РФ сообщили, что 25 декабря был задержан японский подданный, пытавшийся получить секретную информацию о военном потенциале РФ. Мужчину задержали с поличным во Владивостоке, на следующий день он выехал на родину. Советнику-посланнику посольства Японии была вручена нота протеста.

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