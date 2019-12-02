Абэ вновь выразил надежду на скорое решение проблемы Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на решение вопроса вокруг южных островов Курильской гряды на основе «нового подхода». Об этом 2 декабря сообщил телеканал NHK.

«Уже реализованы авиапоездки бывших жителей островов для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», — сказал он.

1 декабря жители, ранее населявшие ныне принадлежащую России южную часть Курильских островов, провели митинг в Токио за возвращение «северных островов» в состав Японии.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая впоследствии была аннулирована СССР из-за подписания Токио договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.