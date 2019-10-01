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Курилы получат 426 млн рублей для строительства объектов МВД

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Финансирование федеральной целевой программы развития Курил увеличат на 426 млн руб. для строительства объектов МВД. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета РФ.

«(Финансирование – ред.) в части увеличения объемов бюджетных ассигнований в 2020 году на 29,5 млн рублей, в 2021 году на 147,5 млн рублей, в 2022 году на 248,9 млн рублей (на строительство – ред.)», — уточняются в документе объемы средств.

22 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза.

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