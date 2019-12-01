Митинг за возвращение Курил прошел в Токио

Жители, ранее населявшие ныне принадлежащую России южную часть Курильских островов, провели митинг в Токио за возвращение «северных островов» в состав Японии. Об этом сообщило Японское общественное телевидение в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что всего в мероприятии участвовали 500 человек. Они провели собрание в токийском парке Хибия. Министр по вопросам Окинавы и северных территорий Сэйити Это, выступая на мероприятии, подчеркнул, что Япония в случае передачи Россией четырех островов будет развивать российско-японские совместные проекты, а также поддерживать бывших жителей этих мест.

Представитель бывших японских жителей Курил Кимио Ваки отметил, что в переговорах двух стран в последнее время есть прогресс. По его мнению, власти Японии и России должны дать новому поколению людей в обеих странах принимать подобные сложные решения.

Ранее в ноябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что для заключения мирного договора между Японией и Россией нужно признать суверенитет последней над южными островами Курильских островов. Он объяснил, что по декларации 1956 года Япония должна признать самостоятельность и принадлежность Курил в России, после чего последняя будет готова заключить мирный договор.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.