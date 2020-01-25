И никакой отдачи: нужно ли России и Японии идти на уступки по Курилам

В Японии опубликованы документы о переговорах с СССР, состоявшихся в 1956 году, о принадлежности Курил. Москва и Токио, которые уже свыше 70 лет живут без мирного договора, внимательно следят за каждой новостью, которая может хоть как-то повлиять на его заключение. Достигнуть соглашения сторонам мешает неурегулированный территориальный спор. Токио не признает суверенитет Москвы над Курильскими островами. Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, считая отстаивание своей позиции делом принципа. «Известия» разбирались в многолетнем территориальном споре двух стран.

Новые подробности

«На последнем этапе переговоров с Советским Союзом о восстановлении дипломатических отношений после Второй мировой войны Токио отменил свое требование продолжать обсуждение вопроса о принадлежности [Курильских] островов», — правительство Японии опубликовало дипломатические записи о переговорах с СССР, которые проходили в 1956 году.

Документы находились в архиве бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики, а после его смерти по воле политика передали в библиотеку университета Мэйдзи в Токио. Там его и обнаружили японские исследователи .

Отдать острова Председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 1956 год Фото: РИА Новости

Эти записи идут вразрез с официальной версией Токио . Ведь до сих пор японское правительство утверждало, что на переговорах с СССР в 1956-м оно «последовательно и неуклонно настаивало на том, что в ходе последующих переговоров о заключении мирного договора должен быть обязательно разрешен и вопрос о принадлежности всей южной части Курил».

Обнаруженный документ показывает, что в конце концов это требование было временно снято. Поводом стало желание поскорее договориться с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и о согласии Советского Союза принять Японию в ООН. Это вовсе не означало, что Токио на самом деле отказался от своих территориальных претензий.

Дело принципа

Вопрос принадлежности Курильских островов — тема острая и принципиальная как для русских, так и для японцев . Своими постоянными требованиями отдать острова японцы много сделали для того, чтобы в России эти небольшие территории в Тихом океане воспринимали как военный трофей, который ни в коем случае нельзя отдавать.

Возвращение островов, «отобранных Советским Союзом», в Японии и вовсе стало одной из главных национальных идей. В 1980-х правительство начало собирать подписи в поддержку требования о «возвращении северных территорий». Свыше 80 млн японцев подписали этот документ. Курильский вопрос активно используют различные политики для мобилизации населения во время предвыборных кампаний. Добиваться «возвращения северных территорий» — задача любого японского премьер-министра. В противном случае он рискует показаться едва ли не предателем национальных интересов страны.

Отдать острова Активист на акции протеста о передаче Курильскийх островов Японии Фото: REUTERS/Toru Hanai

В марте прошлого года министерство образования Японии внесло правки в учебники истории для младших классов, в которых Курильские острова назвали «нашей исконной территорией». Раньше этому учили только старшеклассников. Как поясняли в Токио, учебные материалы исправлены в соответствии с «курсом правительства на активное отстаивание японской позиции в отношении спорных островов».

Ученикам рассказывают, что во время Второй мировой Советский Союз нарушил договор о ненападении: вторгся в страну и захватил «северные территории». Обстоятельства, проясняющие реальную картину, в учебниках опущены.

Война, капитуляция и территориальные претензии

Японцы утверждают, что исторически Курилы принадлежат им, однако это достаточно вольная трактовка истории . Эти острова в Охотском море открыли русские мореплаватели в XVI веке. В XVII веке Россия и Япония стали совместно их осваивать. Еще через сто лет Екатерина II подписала указ о включении Курильских островов в состав Российской империи. Однако это не остановило борьбу с японцами за территории. Так продолжалось вплоть до 1855 года, когда стороны заключили Симодский трактат о торговле и границах, на основе которого Токио сейчас и выдвигает свои претензии. Согласно этому документу, все четыре ныне спорных острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи — переходили Японии, России достались Северные Курилы, вопрос о принадлежности Сахалина оставался открытым.

Однако один из важных фактов упускается — Россия согласилась уступить Японии эти острова с условием, что Токио согласится на активное развитие торговых отношений. Тем не менее торговля шла довольно вяло, поэтому соглашение было, по сути, не выполнено. К тому же впоследствии граница между Россией и Японией дважды менялась, в том числе в результате военных действий.

В 1875 году Япония отказалась от притязаний на остров Сахалин, Россия признала суверенитет Токио над всеми Курильскими островами до полуострова Камчатка . Однако поражение России в Русско-японской войне в 1905 году внесло свои коррективы: по Портсмутскому мирному договору японцы получили южную часть острова Сахалин. Ничего не менялось до 1945 года, когда Москва, выполняя обещание, данное союзникам по антигитлеровской коалиции — Вашингтону и Лондону — вступило в войну с Японией.

Отдать острова Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Токио утверждает, что Советский Союз нарушил пакт о нейтралитете. Москва, в свою очередь, ссылается на положения устава ООН (статьи 1 и 113), принятые на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года. Тогда в качестве меры наказания за проявленную агрессию у Японии изъяли территории. Это было также зафиксировано в соглашении, которое приняли Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на Ялтинской конференции.

В сентябре 1951 года в Сан-Франциско состоялась еще одна конференция, на этот раз официально завершавшая Вторую мировую войну. В американском городе решилась судьба разгромленной Японии. Токио подписал документ, в котором говорилось, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Отдать острова Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор, 1951 год Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library

Москва не стала подписывать этот документ. Кремль не устраивало, что текст документа составляли Лондон и Вашингтон, а на саму конференцию не пригласили Китай. В договоре не говорилось, в чью пользу Токио отказывается от Курильских островов.

Несмотря на это, в 1956 году СССР пошел навстречу Японии, предложив ей добровольно передать Хамобаи и Шикотан, однако после того, как страны заключат мирный договор. По Сан-Францисскому договору документ должен был быть подписан в течение трех лет. Москва и Токио в этот срок не уложились, в результате договор перестал действовать.

Тем временем изменились настроения в самой Японии : премьер-министр Японии Ёсида Сигэру заявил, что «острова Хабомаи и Шикотан являются частью острова Хоккайдо и были оккупированы Советским Союзом в одностороннем порядке 20 сентября 1945 года вскоре после японской капитуляции», через некоторое время правительство добавит к ним Итуруп и Кунашир. Таким образом, японцы сформулировали концепцию «исконно японских территорий», утверждая, что четыре острова не входят в состав Курильских островов (эти территории, по их мнению, северная часть японского острова Хоккайдо, а следовательно, они не подпадают под определение Курильских островов, от которых японцы отказались по Сан-Францисскому мирному договору) и издревле принадлежат Японии .

Другой подход

Учитывая, что в то время шла холодная война, США поддержали территориальные притязания Японии к СССР, назвав южные Курильские острова «исконно японской территорией». Лозунг по возвращению островов помогал быстро нагнетать в японском обществе антисоветские настроения.

После того как Япония и США начали военно-политическое сближение, ситуация лишь ухудшилась. Токио потребовал еще два острова. Спасало лишь то, что Япония осознавала необходимость продолжать диалог с Москвой — советское военное присутствие на Курилах сохранялось, что сложно было игнорировать японцам.

В 1972 году в рамках кабинета министров Японии создали государственный орган, отвечающий за политику в отношении «северных территорий». Он организует различные конференции и общественные мероприятия, донося японскую точку зрения до широкой аудитории не только внутри страны, но и за ее пределами.

Отдать острова Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время ежегодного праздника «День северных территорий» Фото: REUTERS/Kim Kyung-hoon

В 1976 году в стране учредили праздник «День северных территорий», его отмечают 7 февраля — в этот день в 1855 году был подписан упомянутый выше трактат о торговле и границах . Помимо этого, в Токио стали ежегодно проводить «Общенациональный съезд за возвращение северных территорий», в котором принимают участие премьер-министр страны и лидеры всех парламентских партий страны.

О новом подходе в отношениях Москвы и Токио заговорили после того, как к власти в Японии пришел Синдзо Абэ, а в России — Владимир Путин. Еще во время своего первого президентского срока российский лидер заявил, что Россия готова обсуждать с Японией условия мирного договора. Он не возражал против того, чтобы взять за основу Декларацию 1956 года. Согласие японского премьера взять за основу переговоров по мирному договору тот же документ можно также расценивать как уступку в территориальном вопросе.

В обмен на острова

Японские СМИ часто обсуждают вопрос о том, что может Токио дать Москве в случае заключения мирного договора и решения территориального вопроса. По словам японских политологов, речь может идти о «качественном улучшении климата в двусторонних отношениях», а также ликвидации ограничителей, препятствующих расширению сотрудничества со стороны Токио. Это может привести к созданию новых возможностей сотрудничества Сахалина, Хоккайдо и Курильских островов, а также притоку японских инвестиций для модернизации российской экономики, особенно на Дальнем Востоке. Помимо этого, может появиться импульс к развитию сотрудничества в сфере безопасности.

В рамках нового подхода Путин и Абэ провели множество двусторонних встреч. Однако прорыва в решении территориального вопроса и заключении мирного договора так и не произошло. В 2018-м российский лидер на полях Восточного экономического форума предложил японскому коллеге до конца года заключить мирное соглашение без предварительных условий. В ответ Абэ лишь отшутился . После этого об ожидаемом прорыве после очередных переговоров между лидерами стали говорить реже.

Отдать острова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако, как отмечает старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доцент МГПУ Виктор Кузьминков, со временем из сознания японского общества улетучивается символизм «северных территорий». «Это подтверждается последними опросами общественного мнения, согласно которым около половины японцев готовы согласиться на поэтапное возвращение островов, то есть сначала сфокусироваться на возвращении двух островов (Шикотан и Хабомаи) и продолжить переговоры по оставшимся двум островам (Итуруп и Кунашир). И только 28,6% респондентов потребовали добиваться возвращения всех четырех островов сразу», — отметил эксперт.