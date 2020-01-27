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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

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Фото: РИА Новости
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Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе 27 января.

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Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке. Ему было вынесено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ».

На следующий день мужчина уже выехал на родину по журналистской визе.

Кроме того, в ведомство был вызван советник-посланник японского посольства, ему вручили ноту протеста.

Ранее, 25 января, полиция Японии вызвала двух сотрудников торгпредства РФ. По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их сотрудникам российского торгпредства. Запрос с требованием явиться был направлен в посольство РФ в Японии.

Сам гражданин Японии уже задержан и признался в содеянном. В российском посольстве выразили сожаление, что японские власти присоединили страну к теме «шпиономании», популярной на Западе.

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