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Полиция Японии потребовала от сотрудников торгпредства РФ явиться по делу о краже данных

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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
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Полиция Японии направила посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний по делу о краже секретных коммерческих данных гражданином Японии и переданных, предположительно, сотрудникам торгпредства РФ. Об этом в субботу, 25 января, сообщает портал Nippon.com.

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По его данным, задержанный 48-летний японец Ютака Араки похитил секретные данные из некой телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся.

Правоохранительные органы полагают, что похищенные данные были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии.

Задержанный признался в содеянном.

Посольство России в Японии отреагировало на запрос Токио, заявив, что сожалеет о присоединении страны к теме «шпиономании».

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность», — говорится в публикации посольства в Facebook.

24 января стало известно о расследовании в Болгарии, которое ведется против двух россиян с дипломатическим статусом. Ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.

В тот же день министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила о том, что два российских дипломата, скорее всего, будут высланы из страны.

В Москве ситуацию назвали «перформансом», целью которого является создание резонанса.

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