В МИД Болгарии заявили о возможной высылке двух российских дипломатов

Болгария, вероятно, вышлет двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Екатерину Захарьеву.

«Мы получили письма от прокуратуры с подозрениями <...> Мы предпримем действия, которые мы обязаны предпринять, и, вполне возможно, объявим их persona non grata», — заявила глава болгарского МИДа. Также она добавила, что вызовет российского посла.

В посольстве РФ в Софии знают о том, что Болгария подозревает в шпионаже двух российских дипломатов, однако официальная информация об этом в дипмиссию не поступала, передает «РИА Новости».

О расследовании стало известно ранее в этот день. Так, под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.