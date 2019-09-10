Букет шпионов: Москва обеспокоена задержаниями в Болгарии

Россия направила запрос в МИД Болгарии, чтобы выяснить причину задержания трех членов движения «Русофилы» — председателя организации Николая Малинова, его заместителя Милена Чакырова и секретаря Юрия Борисова. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его словам, атака на друзей России в Болгарии может быть связана с выставкой, посвященной 75-летию освобождения республики от фашистов. Не исключено, что это части одной антироссийской кампании, предположил сенатор. В посольстве России «Известиям» заявили, что следят за ситуацией, однако среди задержанных нет российских граждан.

9 сентября секретарь болгарского Национального движения «Русофилы», бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов был задержан по подозрению в шпионаже. Первым об этом сообщил глава МВД республики Младен Маринов, не раскрыв, в чем именно обвиняется задержанный. В ряде СМИ появились сообщения, что Юрий Борисов имеет гражданство РФ. Однако в посольстве России в Софии «Известиям» заявили, что не располагают такой информацией.

— Официальной позиции российского посольства по этому вопросу пока нет, мы не получали никаких запросов со стороны Юрия Борисова об оказании ему посольской помощи, поскольку задержанный является гражданином Болгарии, — заявили в диппредставительстве.

Там, однако, отметили, что пристально следят за ситуацией.

Помимо ареста Юрия Борисова, власти начали преследования в отношении других членов движения «Русофилы». Николая Малинова и его заместителя Милена Чакырова доставили на допрос, их также подозревают в шпионаже.

Константин Косачёв сообщил «Известиям», что Москва обеспокоена действиями болгарских властей. Но какие-либо выводы делать пока преждевременно, поскольку детали пока неясны.

— Мы пока не осведомлены, какие претензии предъявляются задержанным, поэтому я бы пока не торопился выстраивать какие-то логические, тем более юридические цепочки в отношении Болгарии, — заявил сенатор. — Нужно время, чтобы все-таки лучше понять детали происходящего, надеюсь, это вопрос ближайших часов. Мы сделали запросы через МИД страны, рассчитываем получить более детальную информацию о задержаниях. После этого уже будем определяться с дальнейшими шагами.

Политик с сожалением признал, что в Болгарии весьма сильны политики, которые не хотели бы сближения Москвы и Софии. Однако, по его словам, в последнее время отношения двух стран шли по восходящей. Болгария, видимо, извлекла уроки из собственного печального опыта, когда она совершенно безмолвно поддалась давлению американцев и их союзников в Европе и фактически заблокировала проект «Южный поток», так сказать, выстрелив себе в ногу, рассказал Константин Косачёв. Сейчас болгары активно лоббируют возобновление проекта строительства газопровода, хотя конкретно еще ничего не определено.

— Ясно, что такого рода позитивные тенденции будут сталкиваться с сопротивлением тех, кто хотел бы удерживать Болгарию на максимально антироссийских позициях. Я думаю, с этим же связана агрессивная реакция Софии на выставку в честь 75-летия освобождения страны от фашистов. Этим же, возможно, объясняется и нынешняя атака на друзей России в Болгарии.

Выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» стартовала 9 сентября. Однако МИД страны расценил мероприятие как попытку вмешательства во внутренние дела республики. Тем не менее в Российском культурном центре 9 сентября был настоящий аншлаг.

Национальное движение «Русофилы» создано в 2003 году, его основная цель, как гласит сайт организации, «развивать дружбу и сотрудничество между Болгарией и Россией на основе исторических традиций, православия и славянства». В мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя движения Николая Малинова орденом Дружбы «за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».