Память до Киева доведет: о победах Красной армии расскажут на Украине

Выставку, посвященную 75-летию освобождения Европы от фашистов и вызвавшую возмущение болгарского МИДа, планируется показать в 21 стране, включая Украину, Эстонию, Латвию и другие государства, освобожденные Красной армией . Об этом «Известиям» рассказали в фонде «История Отечества», курирующем экспозицию. Ранее МИД Болгарии раскритиковал российскую инициативу, назвав освобождение Европы советскими войсками «двусмысленным с исторической точки зрения утверждением». Несмотря на негативные оценки, мероприятие посетили сотни человек. Профессор Софийского университета Дарина Григорьева пояснила «Известиям», что высказывание дипведомства стало своего рода черным пиаром и только усилило интерес к событию.

Помнит Вена, помнят Альпы

Выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» вызвала огромный ажиотаж еще за неделю до своего открытия благодаря — или вопреки — оценке болгарского МИДа. Ведомство расценило мероприятие как попытку вмешаться во внутренние дела республики . Тем не менее в Российском культурном центре 9 сентября был настоящий аншлаг, пришли сотни людей, рассказал «Известиям» исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, открывавший выставку.

— Настроение у всех праздничное, выступления на открытии выставки многократно прерывались аплодисментами присутствующих, — поделился ученый. — Непонятно даже, что вызвало такое раздражение у МИД республики. Они выставку не видели, она же только открылась . Скорее всего, их смутило именно название. Если бы коллеги обратились к нам с просьбой рассказать об экспозиции, мы бы это с удовольствием сделали. Российские историки, даже если бы и могли, никогда не вмешивались и не планируют вмешиваться в дела соседних государств.

Константин Могилевский также подчеркнул — это лишь первая выставка в череде мероприятий, которые Российское историческое общество (РИО) готовит к 75-летию освобождения Европы от фашистов. Всего они будут развернуты в 21 стране, включая бывшие советские республики, а также Австрию, Венгрию, Румынию, Норвегию и Израиль. Планируется экспозиция и в Киеве, а также на полях ООН.

германия Советские солдаты водружают знамя над Рейхстагом, Берлин 1 мая 1945 года Фото: ТАСС

9 сентября — день освобождения Болгарии от фашистских войск и установления в стране республики — с 1944 по 1990 год был национальным праздником . Однако с 1990 года его рассматривают — или подают — как день начала советской оккупации страны. Действующие власти по указке трансатлантических партнеров пытаются поссорить россиян и болгар, уверен председатель болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

— Я сейчас побывал у памятника Советской армии в Софии, обстановка спокойная, пришло много людей — больше тысячи человек. Ветераны вышли с флагами СССР. Настроение праздничное — это ведь день освобождения нашей страны, — заявил собеседник «Известий». — Вообще не обращайте внимание на выступления националистов — их позицию обычный народ не разделяет.

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С ним согласна и профессор Софийского университета Дарина Григорова. В беседе с «Известиями» она отметила, что действия МИД Болгарии — часть общеевропейской политики, направленной на размывание роли Красной Армии в освобождении Европы от фашизма . Страны Запада стараются выпятить пакт Молотова–Риббентропа, но забывают Мюнхенский сговор, заявила эксперт. Она также напомнила, что 1 сентября в Варшаве, в канун 80-летия начала Второй мировой войны, президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер поблагодарил американскую армию за освобождение Европы и победу над национал-социализмом.

— Я опасаюсь, что в результате этого провокативного заявления нашего МИДа в России на эмоциональной волне возникнет фобия по отношению к Болгарии и ко всем болгарам, — выразила тревогу эксперт. — Для нас самих подобные антироссийские выпады власти не новость, они не увеличивают русофобию, даже наоборот — вызывают у нас чувство праведного гнева и усиливают любовь к России. Думаю, вся эта история послужила лучшей рекламой выставке - посмотреть на нее придет вся София.

Она также отвергла предположение МИД республики о том, что российская выставка окажет влияние на внутреннее положение дел в стране. А именно, поможет Социалистической партии — лидеру оппозиционной фракции в парламенте — победить на предстоящих в октябре муниципальных выборах.

Она подчеркнула: несмотря на то что София с 1941 по 1944 год была на стороне Берлина, она единственная из всех союзниц и сателлитов Германии не разорвала дипотношения с Москвой и не воевала против СССР. Ни один болгарский солдат не погиб на Восточном фронте, подчеркнула эксперт.

болгария Празднование Дня Победы в Софии, Болгария Фото: ТАSS/Zuma/Hristo Vladev

— И заметьте еще, ни один памятник героям Русско-турецкой войны в нашей стране не был поруган. Даже в СССР большевики уничтожали памятники русским генералам, участвовавшим в нашей войне, так в 1918 году в Москве снесли памятник генералу Михаилу Скобелеву, известному как освободитель Болгарии. А у нас до сих пор с большой благодарностью относятся к России за то, что ее сыны сражались за нашу независимость, — призналась Дарина Григорова.