В Госдуме отреагировали на заявление болгарского МИДа, обвинившего Советский Союз в репрессиях и деформированном экономическом развитии страны.

Заявление министерства прозвучало на фоне грядущего открытия выставки в Российском культурно-информационном центре в Софии, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы.

«Полагаю некорректным заявление болгарского МИДа, поскольку мы знаем, что Советский Союз и Российская Федерация всегда уделяли большое значение социально-экономическому развитию стран социалистического лагеря Восточной Европы, включая Болгарию», — заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, СССР всегда вкладывал собственные ресурсы и технологии в развитие Болгарии и помогал братскому народу.

Он признал, что соревнование со странами Западной Европы могло негативно отражаться на развитии Болгарии. При этом роль Советского Союза во взаимоотношениях с болгарским народом однозначно позитивна, отметил Морозов.

«Нельзя считать тот период оккупацией, и мы никак не сдерживали развитие этой страны, а наоборот, всячески ей содействовали», — заключил политик.

В российском посольстве комментарием МИДа Болгарии остались «обескуражены» и указали, что выставка еще даже не открылась. Дипломаты заверили: экспозиция организовывается в просветительских целях и призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых ранее были засекречены.

Документы свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы и никак не связаны с сегодняшним болгарским политическим дискурсом.

В связи с годовщиной начала Второй мировой войны многие мировые лидеры высказались о событии, однако некоторые пытались представить роль СССР в негативном свете. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. В ответ российские дипломаты напомнили ему, как Лондон саботировал предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.