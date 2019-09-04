Прямой эфир

В Госдуме напомнили о вкладе СССР в развитие Болгарии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме отреагировали на заявление болгарского МИДа, обвинившего Советский Союз в репрессиях и деформированном экономическом развитии страны.

Заявление министерства прозвучало на фоне грядущего открытия выставки в Российском культурно-информационном центре в Софии, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы.

Исторически неверно: как в Польше отметили 80 лет с начала Второй мировой
Отсутствие президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишило мероприятие глобального масштаба

«Полагаю некорректным заявление болгарского МИДа, поскольку мы знаем, что Советский Союз и Российская Федерация всегда уделяли большое значение социально-экономическому развитию стран социалистического лагеря Восточной Европы, включая Болгарию», — заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, СССР всегда вкладывал собственные ресурсы и технологии в развитие Болгарии и помогал братскому народу.

Он признал, что соревнование со странами Западной Европы могло негативно отражаться на развитии Болгарии. При этом роль Советского Союза во взаимоотношениях с болгарским народом однозначно позитивна, отметил Морозов.

«Нельзя считать тот период оккупацией, и мы никак не сдерживали развитие этой страны, а наоборот, всячески ей содействовали», — заключил политик.

В российском посольстве комментарием МИДа Болгарии остались «обескуражены» и указали, что выставка еще даже не открылась. Дипломаты заверили: экспозиция организовывается в просветительских целях и призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых ранее были засекречены.

Документы свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы и никак не связаны с сегодняшним болгарским политическим дискурсом.

В связи с годовщиной начала Второй мировой войны многие мировые лидеры высказались о событии, однако некоторые пытались представить роль СССР в негативном свете. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. В ответ российские дипломаты напомнили ему, как Лондон саботировал предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
В Совфеде ответили МИДу Болгарии на критику СССР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019