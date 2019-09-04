В Совфеде ответили МИДу Болгарии на критику СССР

Позиция МИДа Болгарии далека от мнения народа, который помнит, что именно «русский солдат спас Болгарию от уничтожения», рассказала «Известиям» член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Накануне, 3 сентября, МИД Болгарии опубликовал призыв к России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Таким образом, в министерстве прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

Болгария является членом ЕС и НАТО, напомнила сенатор. По ее словам, позиция МИД Болгарии находится в соответствии с антироссийским курсом страны.

«Несмотря на жесткую прозападную пропаганду и антироссийскую истерию, народ Болгарии всегда питал добрые чувства к русскому народу, независимо от того, идет ли речь об отношениях с Российской Империей, Советским Союзом или современной Российской Федерацией», — отметила Ковитиди.

Она подчеркнула, что многонациональный советский народ спас не только Болгарию, но и всю Европу от разрушения.

2 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. По его словам, страна оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». Заявления британского премьера осудило посольство РФ в Лондоне и напомнило, как Великобритания саботировала предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.