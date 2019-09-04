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В Совфеде ответили МИДу Болгарии на критику СССР

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Позиция МИДа Болгарии далека от мнения народа, который помнит, что именно «русский солдат спас Болгарию от уничтожения», рассказала «Известиям» член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Накануне, 3 сентября, МИД Болгарии опубликовал призыв к России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Таким образом, в министерстве прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

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Болгария является членом ЕС и НАТО, напомнила сенатор. По ее словам, позиция МИД Болгарии находится в соответствии с антироссийским курсом страны.

«Несмотря на жесткую прозападную пропаганду и антироссийскую истерию, народ Болгарии всегда питал добрые чувства к русскому народу, независимо от того, идет ли речь об отношениях с Российской Империей, Советским Союзом или современной Российской Федерацией», — отметила Ковитиди.

Она подчеркнула, что многонациональный советский народ спас не только Болгарию, но и всю Европу от разрушения.

2 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. По его словам, страна оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». Заявления британского премьера осудило посольство РФ в Лондоне и напомнило, как Великобритания саботировала предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.

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