Прямой эфир

Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

0
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Лондоне назвало неприемлемыми слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха.

Исторически неверно: как в Польше отметили 80 лет с начала Второй мировой
Отсутствие президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишило мероприятие глобального масштаба

Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».

«Это заявление Джонсона… вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводит ответ российских дипломатов ТАСС.

Посольство РФ указало, что если кто и обрек Польшу на трагедию, помимо Гитлера, так это британская дипломатия, которая закрывала глаза на захватническую политику нацистов и саботировала предложения СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе для защиты Польши.

«Тему можно развивать, но оставим ее историкам. Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс», — добавили в дипмиссии.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой
Борис Джонсон записал ролик с приветствием «Слава Украине!»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019