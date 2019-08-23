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Борис Джонсон записал ролик с приветствием «Слава Украине!»

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Фото: Global Look Press/George Cracknell Wright/ZUMAPRESS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал короткое видео, в котором обратился к украинцам на их родном языке. Ролик опубликован на странице в Twitter посольства Украины в Лондоне 23 августа.

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В начале видео к украинцам на мове обращаются британские дипломаты и парламентарии. Британский премьер появляется в конце записи, произнося приветствие украинских националистов «Слава Украине!». «Героям слава!» — отвечают ему сотрудники украинского посольства, пишет «Газета.ру».

Ролик опубликован накануне Дня независимости Украины, который страна отметит 24 августа.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который ставил своей целью создать самостоятельную Украину.

Члены группировок были пособниками гитлеровцев и так опознавали своих. Лозунг сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

В 2018 году лозунг «Слава Украине — Героям слава!» сделали официальным воинским приветствием украинских военных, а Роман Шухевич и Степан Бандера, которые активно сотрудничали с нацистами, были признаны героями страны.

В пятницу украинцы отметили День государственного флага. В честь праздника в Киеве открылась выставка «Фактор свободы», посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. Посетителям обещают рассказать, какими были бы их аккаунты в соцсетях и как их жизненный путь отразили бы Google-карты.

Накануне Зеленский призвал граждан страны провести флешмоб по случаю праздника — вывешивать флаг страны из окон, чтобы «каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой».

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