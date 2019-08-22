Зеленский призвал украинцев к флешмобу по случаю Дня государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан провести флешмоб по случаю Дня государственного флага. Об этом глава государства заявил в видеообращении, размещенном 22 августа на странице в Facebook.

По словам политика, желтый и синий — уже давно не просто цвета для украинцев.

«Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «большой восьмерки» при условии, что Москва вернет Крым и поспособствует прекращению конфликта в Донбассе. Помимо этого, он предложил освободить украинцев, которые отбывают наказания в местах лишения свободы в России. Президент Украины считает, что такие действия станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти слова, напомнив, что сигналов ждут от украинской стороны. И не в соцсетях, а в реальности.