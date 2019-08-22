Социолог рассказал об уготованной Западом судьбе Украины

Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какую судьбу западные страны уготовили для Украины. Об этом 22 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По его словам, из Украины пытаются сделать противостоящий России плацдарм, поскольку страна постепенно теряет свою самостоятельность. Эксперт подчеркнул, что потеря независимости от других государств связана с давлением на украинских олигархов.

«…Владельцы заводов, газет, пароходов и их активы в виде предприятий находятся на Украине, а деньги — на Западе, и они заложники этих обстоятельств», — объяснил Копатько.

Кроме того, он рассказал, что западные страны собираются передать земли в пользование транснациональным корпорациям и тем самым нанести экономический вред России, которая на данный момент является лидером по производству сельхозпродукции.

По мнению социолога, западные страны не только хотят сделать из Украины антироссийский проект, но окончательно разграбить страну, провести ее полную деиндустриализацию, а население превратить в дешевую рабочую силу.

«По-моему, в Германии украинских мигрантов уже 19%. <…> Таким образом (они хотят. — Ред.) пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей в Польше, Германии, Португалии, Чехии, Италии и дальше по списку», — заметил он.

Свои рассуждения он подытожил прогнозами Польши, которая заявила о будущем сокращении и уменьшении территории Украины, а следовательно и ее дальнейшем разделении между европейскими «союзниками».

17 августа экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что на данный момент на Украине «жить невозможно», и предрек стране потерю нескольких регионов. После чего 18 августа постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что Украина за 28 лет независимости так и не смогла построить сильные государственные институты и продемонстрировать экономические успехи. Самым страшным дипломат назвал потерю территорий и снижение численности населения страны.