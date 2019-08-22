Украинцам предложили запастись газом на зиму

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в своем Facebook предложил украинцам запастись газом на зиму.

Он рассказал о запуске продукта под названием «Газовый запас», которым могут воспользоваться все граждане страны.

«Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал Коболев.

Он отметил, что такое предложение будет действительно до 25 сентября. На одну семью можно приобрести до 25 тыс. кубометров газа.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

13 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о наличии у его страны «плана Б» на случай прекращения транзита.