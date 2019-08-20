Украине предрекли трудную зиму из-за спора с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что стране предстоит трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ» 19 августа.

Он отметил, что у Украины очень низкие накопления угля на складах, при этом власти запрещают теплогенерирующим компаниям использовать запасы как способ шантажа для повышения тарифов.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа», — заметил Герус.

При этом он отметил, что напряженная ситуация с транзитом голубого топлива может повлиять на газовый рынок в стране.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

13 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о наличии у его страны «плана Б» на случай прекращения транзита.