Прямой эфир

Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина за 28 лет независимости так и не смогла построить сильные государственные институты и продемонстрировать экономические успехи, заявил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По мнению дипломата, в стране существуют лишь небольшие «островки эффективности», а в целом система хромает на о обе ноги.

«За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», — пишет Кулеба в статье для издания «Зеркало недели».

Однако самым страшным он называет утрату признаков государственности — территории и населения. Кулеба отмечает, что территория Украины уменьшилась, а сами украинцы массово мигрируют или умирают.

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное дипломат приходит к выводу, что Украина движется вперед, хоть и «недопустимо медленно и невыразимо болезненно».

17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили об умышленном уничтожении производства
В Крыму оценили новую стратегию Украины по возвращению полуострова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019