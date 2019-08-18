Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

Украина за 28 лет независимости так и не смогла построить сильные государственные институты и продемонстрировать экономические успехи, заявил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По мнению дипломата, в стране существуют лишь небольшие «островки эффективности», а в целом система хромает на о обе ноги.

«За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», — пишет Кулеба в статье для издания «Зеркало недели».

Однако самым страшным он называет утрату признаков государственности — территории и населения. Кулеба отмечает, что территория Украины уменьшилась, а сами украинцы массово мигрируют или умирают.

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное дипломат приходит к выводу, что Украина движется вперед, хоть и «недопустимо медленно и невыразимо болезненно».

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