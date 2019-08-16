В Крыму оценили новую стратегию Украины по возвращению полуострова

Новая стратегия Украины по возвращению полуострова Крым под юрисдикцию Киева — бессмыслица и акт популизма. Об этом заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.

«Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли», — пояснил он 16 августа «РИА Новости». По его словам, «это вызывает иронию». Украинской стороне не нужно писать стратегии, а надо показать готовность прекратить огонь в зоне разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, отметил политик. Также Украине стоит продемонстрировать готовность выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом, подчеркнул Бобков.

«Пока вместо какой-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде», — констатировал он. Властям страны стоит разработать стратегию развития государства и не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества, добавил Бобков.

Накануне стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах, полагают в Киеве, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. По его словам, ни российская власть, ни жители полуострова не позволят Украине забрать Крым себе.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.