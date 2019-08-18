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На Украине заявили об умышленном уничтожении производства

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские власти убивают производство и научно-техническое будущее страны, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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По его словам, в последние годы в ущерб украинским производителям закупаются импортные комбайны, тракторы и строительная техника.

Кроме того, несколько еще работающих предприятий оказались под угрозой закрытия.

«Ряд решений министерства обороны приведут к ликвидации ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова». Фактически ХКБМ оставили без заказов на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов», — рассказал политик в Facebook.

По словам Мураева, ХКБМ, производивший танки Т-34, «Оплот» и БТР-4, является одним из ведущих предприятий Украины, которое создает продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет хороший экспортный потенциал. Однако действия властей не способствуют сохранению украинской промышленности.

12 августа в Киеве предупредили о риске краха экономики из-за нескольких факторов.

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