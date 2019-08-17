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На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн. Сообщение было опубликовано в субботу, 17 августа, на официальной странице ведомства в Facebook.

«Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержала группу лиц, причастных к хищениям государственного и коммунального имущества на сумму 1,5 млрд гривен», — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год участники преступной группы завладели земельными участками, а также жилыми и нежилыми помещениями. Злоумышленники использовали поддельные документы и электронные ключи доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. В сокрытии преступления им помогли работники судебных органов Донецкой и Херсонской областей.

На рабочих местах и дома у фигурантов, а также у нескольких судей правоохранители провели 30 одновременных обысков. Следственные действия проводятся в Киеве, Киевской области и Херсоне. Во время обысков у фигурантов изъяли поддельные документы, штампы, печати предприятий, денежные средства и другие вещественные доказательства.

15 августа были задержаны замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрий Грымчак и его помощник. Чиновников поймали с поличным при получении взятки в размере $480 тыс.

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