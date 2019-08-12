В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины

Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera выразил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Эксперт отметил, что отток населения на Украине достаточно высок, но пока трудовые мигранты все еще шлют деньги родным, что в какой-то мере позволяет поддерживать платежный баланс в стране. Однако когда украинцы окончательно переберутся за рубеж и заберут с собой семьи, то поддерживать инфраструктуру в государстве, рассчитанном на 50 млн человек, будет очень трудно.

Кроме того, по его словам, без внешнего финансирование поддерживать стабильность экономики невозможно.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. – Ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе», - указал Саливон.

В июле в раде заявили, что украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Россией.