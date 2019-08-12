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В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera выразил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

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Эксперт отметил, что отток населения на Украине достаточно высок, но пока трудовые мигранты все еще шлют деньги родным, что в какой-то мере позволяет поддерживать платежный баланс в стране. Однако когда украинцы окончательно переберутся за рубеж и заберут с собой семьи, то поддерживать инфраструктуру в государстве, рассчитанном на 50 млн человек, будет очень трудно.

Кроме того, по его словам, без внешнего финансирование поддерживать стабильность экономики невозможно.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. – Ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе», - указал Саливон.

В июле в раде заявили, что украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Россией.

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