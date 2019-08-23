День флага Украины провели под гимн бандеровцев

Торжественные мероприятия в честь Дня государственного флага Украины, который празднуется 24 августа, прошли в Киеве под марш бандеровцев.

Праздничная церемония проводится на Софийской площади. В центре украинской столицы усилены меры безопасности, над площадью летает вертолет. Обычных граждан на мероприятия не пустили, пишет «Газета.ру».

После поднятия флага страны президент Украины Владимир Зеленский вручил военнослужащим ленты с почетными наименованиями со словами: «Берегите себя и слава Украине».

Затем военные прошли по площади под марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Глава государства не стал произносить торжественную речь и, поприветствовав других официальных лиц государства, покинул площадь, отмечает ТАСС.

На церемонии присутствуют мэр Киева Виталий Кличко и ветераны боевых действий — так называемой антитеррористической операции (АТО), которую Украина проводит против жителей Донбасса с 2014 года и которая с 2018 года называется операцией объединенных сил (ООС).

В честь праздника в Киеве открылась выставка «Фактор свободы», посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. Посетителям обещают рассказать, какими были бы их аккаунты в соцсетях и как их жизненный путь отразили бы Google-карты.

Вечером на Михайловской площади пройдет патриотическое мероприятие «…И наступит час, когда один скажет «Слава Украине!» и миллионы откликнутся — «Героям слава!», пишет портал znaj.ua.

Накануне Зеленский призвал граждан страны провести флешмоб по случаю праздника — вывешивать флаг страны из окон, чтобы «каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).