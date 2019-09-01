В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Radio Mariya.

По его словам, Варшава выбирала гостей на основании современных критериев и пригласила страны Евросоюза, НАТО и представителей «Восточного партнерства». Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована.

Кроме того, Шинковский добавил, что Варшава изменяет свой подход к вопросам истории. Он напомнил, что 10 лет назад на мероприятиях, посвященных годовщине Второй мировой войны, был президент России Владимир Путин, но в этот раз приглашен американский лидер Дональд Трамп.

30 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса негативно отреагировал на решение властей страны не приглашать российского лидера Владимира Путина в Варшаву на праздничные мероприятия.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.