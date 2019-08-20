Снос памяти: Польша демонтировала более 420 советских монументов

За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронени й. Если в 1997 году на территории страны их было 561, то в 2018-м — только 134, рассказал «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев. Дипломат подчеркнул, что «возобновление диалога и взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам невозможно», пока в стране официально отрицается освобождение страны Красной армией . Тем не менее российская сторона не намерена отвечать на недружественные действия Польши по принципу «око за око».

Ничего не осталось

В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

— К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», — заявил «Известиям» российский посол Сергей Андреев.

Он пояснил, что «официальных (точных) данных о том, сколько советских монументов снесено и сколько осталось, польские власти не обнародуют». Тем не менее «в перечне таких памятников вне мест захоронений, составленном российским посольством в Варшаве и польским Советом охраны борьбы и мученичества в 1997 году, их было 561».

— Осенью 2014 года МИД Польши сообщил, что, по данным местных властей, таких памятников на то время оставалось около 290 (куда пропали остальные, объяснять не стали), — подчеркнул Сергей Андреев. — Летом 2017 года польский Институт национальной памяти называл цифру около 230. Впоследствии официальных заявлений на эту тему с польской стороны не делалось. Летом-осенью 2018 года посольство и генконсульства России в Польше провели масштабную проверку сохранности советских мест памяти вне мест захоронений: на тот момент их было 134 . За прошедший год, вероятно, некоторые из них ликвидировали, однако к нам сообщения об этом попадают лишь эпизодически — из местных СМИ, сообщений неравнодушных людей.

памятник Во время демонтажа памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, Варшава Фото: ТАСС/Ирина Полина

Таким образом, в течение нескольких лет в Польше было снесено не менее 427 советских памятников вне мест захоронений. Сергей Андреев подчеркнул, что официальные лица не объясняют, по каким причинам закон о «декоммунизации» не выполнен в намеченные сроки. Однако «с учетом нынешнего состояния российско-польских отношений никаких признаков того, что польские власти изменят свою линию в этих вопросах, не просматривается», добавил российский посол.

Отстаивая справедливость

По словам дипломата, «российская сторона со времени начала кампании по сносу памятников весной 2014 года (после обострения украинского кризиса и резкого ухудшения российско-польских отношений) выступает против. Москва подчеркивает не только очевидную ущербность исторических и моральных обоснований проекта, но и явное нарушение российско-польского межправительственного соглашения 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий».

— Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет, — заявил посол . — Мы, напротив, исходим из того, что помешать сносу памятников на польской территории российская сторона, естественно, не может, но и забывать такое оскорбление мы не вправе. И до тех пор, пока в Польше официально отрицается освобождение (а по сути, спасение) этой страны Красной армией, возобновление диалога и взаимодействия по историческим вопросам невозможно.

памятник Общий вид могил солдат Советской армии, павших в битве за освобождение Кракова, на Раковицком кладбище в Кракове Фото: Global Look Press/Artur Widak

При этом РФ не поддерживает возникающие время от времени инициативы по переносу монументов из Польши в Россию, поскольку «памятники должны стоять там, где происходили события и совершали свои подвиги герои, в честь которых они установлены, — иначе эти мемориальные объекты теряют смысл», уверен Сергей Андреев.

— Забирать памятники — значит косвенно участвовать в кампании по их устранению с польской земли. Нельзя, по нашему убеждению, и отвечать по принципу «око за око» — допускать какие-то недостойные действия в отношении польских мемориалов в России. Мы в отличие от наших оппонентов по своим международным обязательствам отвечаем, — подытожил он.

Без шансов на перемены

Институт национальной памяти Польши, который составляет список «ненужных» советских памятников, на запрос «Известий» не ответил. Собеседники в дипломатических кругах Варшавы пояснили «Известиям», что она не согласна с обвинениями Москвы по этому вопросу. Польские власти исходят из того, что межправительственный договор от 1994 года, на который ссылается РФ, касается только защиты кладбищ и мест захоронений.

— Этот договор не распространяется на символические памятники, включая мемориалы благодарности Красной армии. Поэтому Варшава не нарушает никаких международных обязательств и действует в рамках закона. Что касается мест захоронений, то Польша регулярно ухаживает за кладбищами и памятниками, которые там находятся, — заявил один из источников.

В Москве, однако, утверждают, что действие вышеупомянутого соглашения распространяется как на захоронения, так и на места памяти военнослужащих и гражданских лиц, погибших, убитых или замученных в результате войн и репрессий. То есть документ имеет прямое отношение к любым памятникам российским воинам, погибшим в ходе вооруженных конфликтов. О том, что мемориальный объект должен быть при этом исключительно элементом захоронений или военных кладбищ, в соглашении речи не идет.

В настоящий момент нет шансов, что Варшава прекратит снос советских памятников, уверен ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

— В стране существует общественный консенсус по этому вопросу, и большинство поляков действительно поддерживают действия властей. Надо понимать, что русские в польской культуре изображены как вечные враги. А когда на твоей земле стоят памятники врагам, это воспринимается как ущемление суверенитета. Кроме того, если ты должен быть благодарен за что-то своим врагам, то это считается оскорбительным и недопустимым, — заявил «Известиям» эксперт.

Дополнительная проблема заключается в том, что все кладбища зачастую оказываются местом для проявления «негативных чувств «патриотически» настроенных поляков по отношению к России», отметил Олег Неменский.

— Любой гражданин, который осознал, что он ненавидит Россию, может пойти на то или иное кладбище и устроить там акт вандализма, — подчеркнул он.

К примеру, в октябре прошлого года вандалы осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура на юго-западе Польши, разбив сразу несколько надгробий. В сентябре 2018-го группа людей и вовсе попыталась взорвать самодельной бомбой первый послевоенный памятник советским воинам, установленный в 1945 году около деревни Миколин в память о солдатах, погибших при форсировании реки Одер.