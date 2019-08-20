Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Снос памяти: Польша демонтировала более 420 советских монументов

Москва не станет отвечать на действия Варшавы по принципу «око за око»
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Главный слайд
Начало статьи
Снос памяти: Польша демонтировала более 420 советских монументов
2019-08-16 19:22:10">
2019-08-16 19:22:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений. Если в 1997 году на территории страны их было 561, то в 2018-м — только 134, рассказал «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев. Дипломат подчеркнул, что «возобновление диалога и взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам невозможно», пока в стране официально отрицается освобождение страны Красной армией. Тем не менее российская сторона не намерена отвечать на недружественные действия Польши по принципу «око за око».

Около 100 памятников советским солдатам снесли в Польше с 2014 года

Ничего не осталось

В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

— К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», — заявил «Известиям» российский посол Сергей Андреев.

Он пояснил, что «официальных (точных) данных о том, сколько советских монументов снесено и сколько осталось, польские власти не обнародуют». Тем не менее «в перечне таких памятников вне мест захоронений, составленном российским посольством в Варшаве и польским Советом охраны борьбы и мученичества в 1997 году, их было 561».

В Польше создадут парк из подлежащих сносу памятников советским воинам

Осенью 2014 года МИД Польши сообщил, что, по данным местных властей, таких памятников на то время оставалось около 290 (куда пропали остальные, объяснять не стали), — подчеркнул Сергей Андреев. — Летом 2017 года польский Институт национальной памяти называл цифру около 230. Впоследствии официальных заявлений на эту тему с польской стороны не делалось. Летом-осенью 2018 года посольство и генконсульства России в Польше провели масштабную проверку сохранности советских мест памяти вне мест захоронений: на тот момент их было 134. За прошедший год, вероятно, некоторые из них ликвидировали, однако к нам сообщения об этом попадают лишь эпизодически — из местных СМИ, сообщений неравнодушных людей.

памятник
Во время демонтажа памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, Варшава

Во время демонтажа памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке на правом берегу Вислы, Варшава

Фото: ТАСС/Ирина Полина

Таким образом, в течение нескольких лет в Польше было снесено не менее 427 советских памятников вне мест захоронений. Сергей Андреев подчеркнул, что официальные лица не объясняют, по каким причинам закон о «декоммунизации» не выполнен в намеченные сроки. Однако «с учетом нынешнего состояния российско-польских отношений никаких признаков того, что польские власти изменят свою линию в этих вопросах, не просматривается», добавил российский посол.

Отстаивая справедливость

Посол РФ в Польше рассказал об ответных мерах на снос советских памятников

По словам дипломата, «российская сторона со времени начала кампании по сносу памятников весной 2014 года (после обострения украинского кризиса и резкого ухудшения российско-польских отношений) выступает против. Москва подчеркивает не только очевидную ущербность исторических и моральных обоснований проекта, но и явное нарушение российско-польского межправительственного соглашения 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий».

Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет, — заявил посол. — Мы, напротив, исходим из того, что помешать сносу памятников на польской территории российская сторона, естественно, не может, но и забывать такое оскорбление мы не вправе. И до тех пор, пока в Польше официально отрицается освобождение (а по сути, спасение) этой страны Красной армией, возобновление диалога и взаимодействия по историческим вопросам невозможно.

памятник
памятник польша красная армия

Общий вид могил солдат Советской армии, павших в битве за освобождение Кракова, на Раковицком кладбище в Кракове

Фото: Global Look Press/Artur Widak
Отец премьера Польши назвал мелочным снос советских памятников

При этом РФ не поддерживает возникающие время от времени инициативы по переносу монументов из Польши в Россию, поскольку «памятники должны стоять там, где происходили события и совершали свои подвиги герои, в честь которых они установлены, — иначе эти мемориальные объекты теряют смысл», уверен Сергей Андреев.

— Забирать памятники — значит косвенно участвовать в кампании по их устранению с польской земли. Нельзя, по нашему убеждению, и отвечать по принципу «око за око» — допускать какие-то недостойные действия в отношении польских мемориалов в России. Мы в отличие от наших оппонентов по своим международным обязательствам отвечаем, — подытожил он.

Без шансов на перемены

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Москва призвала Варшаву прекратить уничтожение советских памятников
Снос памятника Благодарности Красной армии в Варшаве возобновили
В России задумались о санкциях против Польши за снос памятников советским воинам
МИД потребовал от Польши сохранять памятники советским воинам

Институт национальной памяти Польши, который составляет список «ненужных» советских памятников, на запрос «Известий» не ответил. Собеседники в дипломатических кругах Варшавы пояснили «Известиям», что она не согласна с обвинениями Москвы по этому вопросу. Польские власти исходят из того, что межправительственный договор от 1994 года, на который ссылается РФ, касается только защиты кладбищ и мест захоронений.

— Этот договор не распространяется на символические памятники, включая мемориалы благодарности Красной армии. Поэтому Варшава не нарушает никаких международных обязательств и действует в рамках закона. Что касается мест захоронений, то Польша регулярно ухаживает за кладбищами и памятниками, которые там находятся, — заявил один из источников.

В Москве, однако, утверждают, что действие вышеупомянутого соглашения распространяется как на захоронения, так и на места памяти военнослужащих и гражданских лиц, погибших, убитых или замученных в результате войн и репрессий. То есть документ имеет прямое отношение к любым памятникам российским воинам, погибшим в ходе вооруженных конфликтов. О том, что мемориальный объект должен быть при этом исключительно элементом захоронений или военных кладбищ, в соглашении речи не идет.

В настоящий момент нет шансов, что Варшава прекратит снос советских памятников, уверен ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Сдаются памятники
Как в странах Европы поступают с мемориалами советских воинов

— В стране существует общественный консенсус по этому вопросу, и большинство поляков действительно поддерживают действия властей. Надо понимать, что русские в польской культуре изображены как вечные враги. А когда на твоей земле стоят памятники врагам, это воспринимается как ущемление суверенитета. Кроме того, если ты должен быть благодарен за что-то своим врагам, то это считается оскорбительным и недопустимым, — заявил «Известиям» эксперт.

Дополнительная проблема заключается в том, что все кладбища зачастую оказываются местом для проявления «негативных чувств «патриотически» настроенных поляков по отношению к России», отметил Олег Неменский.

— Любой гражданин, который осознал, что он ненавидит Россию, может пойти на то или иное кладбище и устроить там акт вандализма, — подчеркнул он.

Еврейская автономия встала на защиту советских памятников
Европарламент попросят обратить внимание на принятый в Польше закон о сносе монументов времен ВОВ

К примеру, в октябре прошлого года вандалы осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура на юго-западе Польши, разбив сразу несколько надгробий. В сентябре 2018-го группа людей и вовсе попыталась взорвать самодельной бомбой первый послевоенный памятник советским воинам, установленный в 1945 году около деревни Миколин в память о солдатах, погибших при форсировании реки Одер.

При освобождении Польши в 1944–1945 годах на территории этой страны погибло около 600 тыс. советских солдат и офицеров (из 1 млн умерших при освобождении всех стран зарубежной Европы). Еще около 1 млн советских военнопленных погибли в гитлеровских лагерях и похоронены в Польше, резюмировали в российском посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не вправе этого забыть или простить ни сейчас, ни в будущем»
Посол России в Польше Сергей Андреев — о развязанной Варшавой «войне с памятниками» и о том, каким должен быть ответ Москвы
Закон о сносе советских памятников вступил в силу в Польше

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019