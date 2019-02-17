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Около 100 памятников советским солдатам снесли в Польше с 2014 года

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Фото: Global Look Press/Piotr Twardysko
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Около 100 памятников советским воинам снесли в Польше с 2014 года. Об этом 17 февраля сообщил российский посол в стране Сергей Андреев во время визита на место гибели генерала армии Ивана Черняховского возле Пенежно на севере Польши, в 2015 году монумент, установленный там, снесли по решению властей страны.

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По словам Андреева, он располагает оценочными данными, так как в последнее время руководство Польши старается не афишировать снос памятников. «По данным нашего мониторинга получается, что за период с 2014 года до настоящего времени снесли порядка 100 памятников», — сказал он, добавив, что около 100 монументов еще остается.

Российский посол напомнил позицию российских властей по данному вопросу, согласно которой Москва не согласится на перенос памятников советским солдатам, передает «РИА Новости». «Памятник имеет смысл там, где происходило событие, совершен подвиг, погибли люди», — добавил он.

Основной вклад в победу над гитлеровской Германией и освобождение захваченных стран, в том числе Польши, внес СССР. Однако в последние годы польские власти активно ведут политику декоммунизации и придерживаются антироссийской риторики.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советским воинам. Министерство иностранных дел России назвало подобные действия «сознательной провокацией» и пообещало, что они не останутся без ответа.

В сентябре 2018 года экс-министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына призвал Варшаву улучшать отношения с Москвой.

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