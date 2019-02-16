Неизвестные облили краской памятник ветеранам «АТО» в Киеве

Неизвестные облили краской памятник ветеранам так называемой зоны АТО (антитеррористическая операция — официальное украинское название вооруженного конфликта на востоке Украины), который установлен на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции.

Памятник представляет собой гранитную стелу, на которой большой меч пронзает карту России, под ним изображен ангел с крыльями в цветах национального флага Украины.

Как сообщает телеканал «Звезда», по данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания.

Украинские националисты выступали очень одобрительно, когда открывали памятник. Однако позднее в соцсетях стелу активно высмеивали, так как при ее оформлении авторы использовали постер популярной компьютерной игры «Diablo 3».

4 февраля в пресс-службе ГУ МВД по республике сообщили, что неизвестные в Крыму разбили памятную плиту на мемориале, который был установлен в память о жертвах красного террора в годы Гражданской войны.