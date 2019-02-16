Прямой эфир

Неизвестные облили краской памятник ветеранам «АТО» в Киеве

0
Фото: Global Look Press/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные облили краской памятник ветеранам так называемой зоны АТО (антитеррористическая операция — официальное украинское название вооруженного конфликта на востоке Украины), который установлен на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции.

Памятник представляет собой гранитную стелу, на которой большой меч пронзает карту России, под ним изображен ангел с крыльями в цветах национального флага Украины.

Коммандос молодости нашей
О чем говорит участие школьников в цыганских погромах на Украине

Как сообщает телеканал «Звезда», по данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания.

Украинские националисты выступали очень одобрительно, когда открывали памятник. Однако позднее в соцсетях стелу активно высмеивали, так как при ее оформлении авторы использовали постер популярной компьютерной игры «Diablo 3».

4 февраля в пресс-службе ГУ МВД по республике сообщили, что неизвестные в Крыму разбили памятную плиту на мемориале, который был установлен в память о жертвах красного террора в годы Гражданской войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Могилу автора фразы No pasarán! осквернили на кладбище в Мадриде
Неизвестные осквернили храм УПЦ в Запорожье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017