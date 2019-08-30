Прямой эфир

Болтон заявил о подготовке нового визита Трампа в Польшу

0
Фото: Global Look Press/Pavlo bagmut
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти постараются организовать новый визит президента США в Польшу в ближайшее время. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
Советник президента США по национальной безопасности обвинил Россию в краже технологий

«Нам жаль, что президент не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны», — цитирует его в пятницу, 30 августа, ТАСС. Он отметил, что США проработают новый визит так скоро, как только это будет возможным, и добавил, что «никакой даты пока нет».

Ранее лидеры двух стран договорились о важном расширении присутствия Соединенных Штатов в республике, напомнил Болтон. «Стратегическое окружение в этой части Европы крайне важно», — сказал Болтон.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где он должен был встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Миллиардер отменил поездку в связи с приближающимся штормом «Дориан». Вместо него США представит в Польше вице-президент Майк Пенс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валенса раскритиковал решение не приглашать Путина в Варшаву
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019