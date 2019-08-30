Болтон заявил о подготовке нового визита Трампа в Польшу

Американские власти постараются организовать новый визит президента США в Польшу в ближайшее время. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

«Нам жаль, что президент не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны», — цитирует его в пятницу, 30 августа, ТАСС. Он отметил, что США проработают новый визит так скоро, как только это будет возможным, и добавил, что «никакой даты пока нет».

Ранее лидеры двух стран договорились о важном расширении присутствия Соединенных Штатов в республике, напомнил Болтон. «Стратегическое окружение в этой части Европы крайне важно», — сказал Болтон.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где он должен был встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Миллиардер отменил поездку в связи с приближающимся штормом «Дориан». Вместо него США представит в Польше вице-президент Майк Пенс.